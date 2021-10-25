بوشكيان مع جمعية الصناعيين: نعمل على تطوير قدرات الصناعيين والحد من العراقيل

اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مع رئيس مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الادارة في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة أوضاع القطاع الصناعي ومعالجة العوائق التي تعترض نموه.بعد الاجتماع، صرح الوزير بوشكيان:" اجتماعنا اليوم لدراسة تطوير القطاع الصناعي، وهو بمثابة ورشة عمل تحضيرية لعرض المسائل الصناعية ومتابعتها غدا في اجتماعنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووضعها في إطارها لدعم الصناعة اللبنانية بامتياز والتي نفتخر بها ونعتبرها أيقونة أساسية للاقتصاد الوطني. ما نكمله هو مسيرة جمعية الصناعيين. في المرحلة الماضية كانت هناك تعقيدات تؤخر وتحد من طموحات الصناعيين. سنعمل على تطوير وتقوية قدرات الصناعيين وانا لدي كامل الثقة بالصناعة الوطنية وأشدد وأطالب بتضافر كافة الجهود لمساعدة الانتاج على النهوض في لبنان."وقال الجميل: "قناعتنا بأن الصناعة مهمة جدا بالحلقة الاقتصادية، والوزير مندفع ومتحمس ومتفهم للمطالب الصناعية، وهو في طليعة مسيرة انهاض الاقتصاد والقطاع الصناعي. واننا ننسق مع الوزير على حل الأمور سريعة المدى، على أن نتابعها مع الرئيس ميقاتي والخروج باجراءات عملية، ونعول على دعم الوزير بوشكيان".