لبنان

تخلية سبيل مارون الصقر

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:18
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صدّقت محكمة التمييز  العسكرية الناظرة في قضايا الجنح برئاسة القاضي صقر صقر، على قرار قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بتخلية سبيل مارون الصقر لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك بعد أن تقدم وكيله القانوني المحامي جورج الخوري بطلب التخّلية واستأنفه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي. 
وفي القضية نفسها صدقت محكمة التمييز العسكرية قرار القاضي باسيل بإخلاء سبيل المدعى عليه سعد الله الصلح، لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأبدت وكيلة الصلح المحامية جوسلين الراعي ارتياحها لمسار التحقيق، وأكدت أن الحقيقة ستظهر وكل يأخذ حقه.
وفي سياق متّصل، قرّرت الهيئة الإتهامية في البقاع فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة بتوقيف مارون الصقر في ملف مخالفات جمركية متفرّع عن ملف نيترات الأمونيوم بعد أن استأنف وكيله القانوني القرار، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها خمسون مليون ليرة.
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