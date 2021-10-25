لبنان

بيانٌ عاجل من "أوجيرو".. عطلٌ يصيب خدمة الاتصالات الدولية

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:15
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أعلنت هيئة "أوجيرو" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن حدوث عطلٍ على خدمة الاتصالات الدولية عبر الرمز 100، الأمر الذي أدى إلى عدم توفرها حالياً.
 
وأشارت الهيئة إلى أن فرقها التقنية تعمل على معالجة هذا العطل، على أن تعود الخدمة بأسرع وقت ممكن.
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