لكل من يمرّ على طريق الأوزاعي.. إليك هذا الخبر

"ستقوم إحدى الشركات بتعبيد الحفرية الموجودة على دوار السمكة / محلة الاوزاعي، لذلك سيتم منع مرور السير اعتباراً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14.00 من تاريخ 26-10-2021، في محلة دوار السمكة / المسلك الشرقي، وتحويله باتجاه بيروت نزولاً عبر اعتماد مسرب على المسلك الغربي من أمام محطة سليم حتى تقاطع السمكة.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".