هذا ما قاله وزير التربية عن ملف أساتذة "اللبنانية"

أكّد وزير التربية عباس الحلبي في حديث عبر قناة الـ"MTV" أنه سيتعاون مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران لإنجاز ملفات الدخول إلى الملاك والمتفرغين والمتعاقدين، لكنه أضاف: "كل ذلك يحتاج إلى وقت، وعندما تُنجز هذه الملفات سأحيلها فوراً إلى مجلس الوزراء لإقرارها والأهمّ أن يعود الطلاب إلى دروسهم".

بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية عامر حلواني إن "الوضع الاقتصادي للأساتذة يجب أن يتحسّن".

وأضاف: "ينبغي أن نأخذ وعوداً قاطعة في هذا الموضوع وملفّات أخرى أيضاً والوضع متأزّم لأنّ المهل التي تكلّم عنها الوزير الحلبي تطول وتطول".