لبنان

كلاس عرض مع السفير الإسباني التعاون في مجالي الشباب والرياضة

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:51
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 استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في مكتبه، السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري ترافقه السكرتيرة الأولى في السفارة مارغاريتا بو، في حضور مستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرة.

وبحث كلاس وضيفه الإسباني في العلاقات اللبنانية – الاسبانية في مجالي الشباب والرياضة وسبل التعاون، وتم الاتفاق على تفعيل الدعم الشبابي من خلال مؤسسة سيرفانتس للتبادل الثقافي والدعم الشبابي الإسبانية.

كما اتفق الجانبان على زيارة بعض المنشآت الرياضية في لبنان لمشاهدة وضعها ميدانيا والبحث في إمكانية المساهمة في تأهيلها. وسلم السفير الاسباني رسالة خطية للوزير كلاس تتضمن اطر التعاون الممكنة ومجمل سبل استفادة لبنان من الدعم الإسباني.

واستقبل كلاس الوزير السابق عبدالله فرحات يرافقه رئيس جمعية بيروت غولدن أواردز محمد حلواني الذي قدم له دعوة لحضور حفل "ناشينز داي فيستيفال (Nations day Festival)" الذي يقام يوم الجمعة بمشاركة سفارات عدد من الدول العاملة في لبنان، كما سلمه درعا تكريمية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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