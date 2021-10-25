شيخ العقل استقبل المزيد من المهنئين في شانيه

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الشيخ الدكتور سامي ابي المنى المزيد من المهنئين في دارته في شانيه، وبينهم العقيد أنطوان معوض رئيس فرع المخابرات في جبل لبنان يرافقه العقيد يوسف نجم رئيس مكتب عاليه والعقيد عياد ابو ضرغم رئيس مركز حمانا، كما استقبل الدكتور مارك ضو، ووفدا من إدارة بيت اليتيم الدرزي ضم رئيس مجلس الأمناء أنور النكدي، ونزار النكدي، وحياة النكدي، وشفيق يحيى، وسامية رشيد ورياض القنطار.كما حضرت مهنئة مجموعة من الأساتذة وهم: وسام ابو ضرغم، سامر ضو، مازن صالحة، حسان زين الدين، أدريان بشير، أيمن النجار، سلمان سلطان وماهر العنداري، كذلك استقبل وفدا كبيرا من بلدة شويت تكلم باسمه رئيس البلدية وسيم ابو سعيد، ووفدا من خربة قنافار من عائلتي عزام والعموري.ومن زواره أيضا، قاضي المذهب في راشيا الشيخ منير رزق، والمدير الإقليمي في مدارس العرفان الشيخ بشير حماد، والصحافي خليل مرداس ناشر موقع "ليبانون نيوز اونلاين" وشقيقه ريبال مرداس رئيس جمعية "التحديث والتطوير التربوي"، والشيخ سعيد فايز بو ذياب.كما التقى في دارته رئيس مؤسسة "العرفان التوحيدية" الشيخ نزيه رافع وامين سر هيئة اصدقاء العرفان الشيخ وجدي ابو حمزة، وكذلك المقدم المتقاعد في الأمن العام انيس فياض والشيخ خليل الصيفي وعضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار.