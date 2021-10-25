لبنان

بري يدعو الى جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو قبل ظهر الخميس المقبل

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:06
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الساعه الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس الواقع في 28 - 10 - 2021، في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
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نبيه بري

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