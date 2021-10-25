بري يدعو الى جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو قبل ظهر الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الساعه الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس الواقع في 28 - 10 - 2021، في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.