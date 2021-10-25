قائد الجيش التقى الطبش على رأس وفد والبحث تناول أحداث خلدة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبة رولا الطبش على رأس وفد مرافق ضم كلا من: الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الشيخ خلدون عريمط، وليد سرحال، مروان أبي فرج، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وبخاصة أحداث خلدة.