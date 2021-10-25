لبنان

قائد الجيش التقى الطبش على رأس وفد والبحث تناول أحداث خلدة

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:13
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبة رولا الطبش على رأس وفد مرافق ضم كلا من: الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الشيخ خلدون عريمط، وليد سرحال، مروان أبي فرج، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وبخاصة أحداث خلدة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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