لبنان

سليم عرض شؤون العسكريين المتقاعدين وراجع الاتفاقات المنظمة مع تركيا

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:29
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عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم، مع السفير التركي علي باريس اولوسوي يرافقه الملحق العسكري الجديد حسين بشران للاتفاقيات المنظمة بين لبنان وتركيا والتي تعنى بالتعاون العسكري المالي والتعاون في مجال الصناعة الدفاعية والتدريب والتعاون الامني في البحر الابيض المتوسط. وينتظر ابرام  هذه المعاهدات بصيغتها النهائية. 
و قدم الملحق العسكري درعا تقديرية للوزير سليم نيابة عن قائد القوات المسلحة التركية.
والتقى وزير الدفاع وفد رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة  اللواء عثمان عثمان لأوضاع وشؤون الرابطة والسبل الآيلة الى صون حقوق العسكريين المتقاعدين وإنصافهم في حقوقهم.
وقدم اللواء عثمان للوزير سليم بطاقة عضو شرف في الرابطة.
 
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