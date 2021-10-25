سليم عرض شؤون العسكريين المتقاعدين وراجع الاتفاقات المنظمة مع تركيا

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم، مع السفير التركي علي باريس اولوسوي يرافقه الملحق العسكري الجديد حسين بشران للاتفاقيات المنظمة بين لبنان وتركيا والتي تعنى بالتعاون العسكري المالي والتعاون في مجال الصناعة الدفاعية والتدريب والتعاون الامني في البحر الابيض المتوسط. وينتظر ابرام هذه المعاهدات بصيغتها النهائية.و قدم الملحق العسكري درعا تقديرية للوزير سليم نيابة عن قائد القوات المسلحة التركية.