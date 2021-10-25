لبنان

وزير الاقتصاد استقبل وفداً من مجموعة البنك الدولي

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:42
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه حيث تمّ البحث في أبرز التحديات على صعيد المشاريع الحالية في لبنان لاسيما تلك المتعلقة بالمشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي (ESSN) وبالبطاقة التمويلية. كما جرى التأكيد على الدور المهم لوزارة الاقتصاد والتجارة في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولذلك، تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين للحرص على متابعة كافة المواضيع التي تمّ البحث فيها.
ثم استقبل الوزير سلام سفير ماليزيا في لبنان عزري بن مات يعقوب، وجرى البحث في كيفية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. كما تمّ البحث في البرنامج الذي تقدمه الحكومة الماليزية لتنمية القدرات في كافة الوزارات في لبنان.
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