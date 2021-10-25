لبنان

مولوي استقبل الخازن وعرض مع بومباردييري للعلاقات ومع لوسيانو لملف النازحين

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:47
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 إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري وعرض معها للعلاقات بين البلدين.

لوسيانو
واستقبل الوزير مولوي رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو وبحث معه في ملف النازحين السوريين.

الخازن
والتقى مولوي النائب فريد هيكل الخازن وتناول معه الاوضاع العامة.

اثر اللقاء، قال الخازن: "إطلعت من وزير الداخلية على كل التحضيرات لمجريات العملية الانتخابية، واكد لي ان وزارة الداخلية حاضرة وجاهزة لاجراء العملية الانتخابية في أي وقت يقرره مجلس النواب، ان كان في 27 آذار او في ايار. وأكد الوزير ان الوضع الامني في البلد ممتاز مقارنة مع الملفات الاخرى، ما يؤكد ان الوزارة جاهزة لهذا الاستحقاق في أي وقت يحدده المجلس النيابي وبأي شكل يصدر به القانون".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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