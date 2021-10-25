لبنان

اعتراض آليتين تابعتين للوحدة الغانية في الشرقية أخطأتا مسارهما

Lebanon 24
25-10-2021 | 15:50
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اعترض عدد من أهالي بلدة الشرقية دورية مؤلفة من آليتين تابعتين للوحدة الغانية العاملة في اطار "اليونيفل" بعدما دخلت البلدة التي لا تدخل في نطاق عملها ولا ضمن مسار دورياتها الروتينية.

وحضرت دورية من مخابرات الجيش وتمت معالجة الموضوع بعدما تبين ان الدورية أخطأت مسارها وسلكت خط الخردلي - النبطية - الدوير -الشرقية نحو بيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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