لبنان

قرداحي عرض مع مويرود للتعاون بين وزارة الاعلام وUNDP حول قانون الحق في الوصول الى المعلومات

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:07
A-
A+
Doc-P-879004-637707748947162268.jpg
Doc-P-879004-637707748947162268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، ومديرة مشروع مكافحة الفساد من اجل تعزيز الثقة بلبنان- UNDP ناتاشا سركيس، وتم البحث في موضوع التعاون بين وزارة الاعلام وUNDP على صعيد قانون الحق في الوصول الى المعلومات، مستعرضين الحملة الاعلامية التوعويةالمشتركة بين الطرفين بالتعاون مع اليونسكو التي ستطلق قريبا حول حق الوصول الى المعلومات.
كما تم التطرق البحث الى موضوع تطبيق قانون الوصول الى المعلومات في وزارة الاعلام، حيث تم تعيين موظفين اثنين لنشر المعلومات المتعلقة بالوزارة عبر الموقع الخاص بها، كما تم طرح عقد حلقات خاصة في موضوع الشفافية والحق في الوصول الى المعلومات عبر تلفزيون لبنان.
وتحدثت مويرود عن مشاريع مستقبلية بين الوزارة و undp، اذ ابدى الوزير قرداحي "استعداده لاي تعاون"، عارضا مشاريعه المستقبلية خصوصا المتعلقة بتلفزيون لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2021-10-26
14:46 | 2021-10-26
14:42 | 2021-10-26
14:34 | 2021-10-26
14:30 | 2021-10-26
14:03 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website