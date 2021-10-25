لبنان

في صيدا... حادث سير مروّع (صور)

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروّع على أتوستراد الحسبة  في صيدا.
 
 
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