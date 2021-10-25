احالة ملف التحقيق في أحداث الطيونة على النيابة العامة العسكرية

صدرعن الجيش التالي:

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥، أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.