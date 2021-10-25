لبنان

اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ومستشفى النيني في طرابلس

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:40
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 وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفسور عمرو جلال العدوي اتفاقية تعاون، لمدة عام قابلة للتجديد، مع مستشفى النيني ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام وهيب النيني وذلك من أجل تدريب طلاب المختبرات الطبية والتغذية والتمريض في كلية العلوم الصحية فرع طرابلس.

وقد نصت الاتفاقية على التعاون مع مستشفى النيني من أجل توفير أسس تدريب ذات مستوى عال للطلاب لمساعدتهم في أداء رسالتهم وذلك وفقا للبرنامج المتفق عليه مع مدير التمريض ومدير المختبر وأخصائية التغذية لدى المستشفى، على ان يقوم استاذ من الجامعة بزيارات تفقدية للطلاب طيلة فترة التدريب للتأكد من تنفيذ برنامج التدريب المتفق عليه وابداء الملاحظات حول سير التدريب في حال وجودها.

كما يشرف على التدريب اساتذة من كلية العلوم الصحية في الاختصاصات المطلوبة التمريض والمختبرات الطبية والتغذية بالتنسيق مع رؤساء الاقسام في المستشفى.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة في الآونة الاخيرة لتدريب الطلاب في مختلف الاختصاصات الطبية والصحية والصيدلانية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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