خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر"، فأكد أن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم ‏مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمشاركة وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر حول تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، "كان إيجابياً ومثمراً، خصوصاً مع التأكيد على معادلة متوازنة وعلمية تأخذ بعين الاعتبار تدعيم الوضع المعيشي للعمال والحفاظ على استمرارية المؤسسات في آن".