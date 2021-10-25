لبنان

بعد استماعه للقاضي البيطار... اليكم ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء

Lebanon 24
25-10-2021 | 16:50
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بناءً على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١، وسنداً لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي الرقم 150/1983) التي تنص على ما يلي : "يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن"،
حضر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١، وتمّ الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020.
 
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