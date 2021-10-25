اضراب مفتوح لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي لحين تحسين اوضاعهم

نفذ موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي إضرابا مفتوحا اليوم لحين تحسين اوضاعهم المالية، ولفتوا الى انه "في ظل ارتفاع الاسعار ان بالنسبة للمحروقات او للمواد الغذائية، نطالب بتأمين بدل نقل كاف وتحسين رواتبنا، كون بدل النقل ما زال على الثمانية آلاف، وبنصف راتب اضافي اسوة بموظفي القطاع العام، بما يحد من قدرتنا على القيام باعباء وظائفنا لجهة التنقلات والحضور اليومي".