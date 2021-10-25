لبنان

مكتب الخازن: لا يزال يقف الى جانب القاضي بيطار ولكن..

Lebanon 24
25-10-2021 | 17:21
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن البيان التالي: 

"تناقلت بعض وسائل الاعلام كلاماً مجتزأ للنائب فريد هيكل الخازن حول قضية مرفأ بيروت والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لذا يهمّ المكتب الاعلامي للنائب الخازن أن يوضح بأن الخازن مع التحقيق الذي يقوم به القاضي بيطار وقد قاطع جلسة مجلس النواب لتحويل ملف المرفأ الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطالب من وزير الاتصالات الانسحاب من جلسة الحكومة وعدم المشاركة فيها في حال طرح إقالة القاضي بيطار." 

ويؤكد المكتب الاعلامي ان "النائب الخازن لا يزال يقف الى جانب القاضي بيطار ولكن هذا لا يعني الا يشمل بتحقيقاته كل المعنيين بملف المرفأ من رئيس الجمهورية الى آخر موظف في الدولة اللبنانية من دون استنسابية."
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