عثمان عرض مع السعودي لمواضيع تتعلق بمدينة صيدا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، في زيارة عبر خلالها عن "تقديره للجهود التي تقوم بها مؤسسة قوى الامن الداخلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، كما تخللها عرض لمواضيع تتعلق بمدينة صيدا.