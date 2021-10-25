لبنان

الشيوعي دان الانقلاب العسكري في السودان واعلن تضامنه الكامل مع الشيوعي السوداني والشعب

Lebanon 24
25-10-2021 | 17:48
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عبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان، عن "تضامنه الكامل مع الحزب الشيوعي السوداني والشعب السوداني عموما، في مواجهة الانقلاب العسكري الهادف إلى الإطاحة بنضالات الشعب السوداني وقواه التقدمية والوطنية، بقيادة عبد الفتاح برهان المعادي لمطالب الشعب السوداني بالدولة المدنية والحرية والعدالة والمساواة، وهو نفسه الذي قاد مسار التطبيع مع العدو الصهيوني".

واكد دعمه الكامل "للحزب الشيوعي السوداني وكافة القوى الوطنية والتقدمية في السودان بمواجهة هذا الانقلاب وحملة الاعتقالات الواسعة التي تلته، وحل الحكومة وإعلان حالة الطوارىء والعودة إلى الحكم العسكري".

ودعا "كل القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية حول العالم لمساندة الشعب السوداني الشقيق في ظل ما يتعرض له من تآمر داخلي وخارجي، وإلى مساندة دعوات القوى السياسية الرافضة للانقلاب والتي دعت إلى العودة إلى الشارع وإلى الاضراب العام وصولا إلى اسقاط الانقلاب العسكري".
المصدر: الوكالة الوطنية
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