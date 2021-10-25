حديث عن "معوقات".. هذا ما قاله البيطار أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم

أفادت معلومات قناة "الجديد" أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.