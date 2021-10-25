ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 638054.

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8459.