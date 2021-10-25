رسالة تهنئة من بو حبيب إلى غوتيرس في يوم الأمم المتحدة

وجه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رسالة تهنئة الى امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرس بمناسبة يومها العالمي، مشددا" على التزام لبنان كعضو مؤسس بمبادئ المنظمة الدولية وشاكرا" جهودها لضمان الامن والاستقرار في اطار عملية حفظ السلام في جنوب لبنان.