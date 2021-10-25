لبنان

"الديمقراطي اللبناني" يدحض " شائعة تطالُ أرسلان.. هذا ما أوضحه

Lebanon 24
25-10-2021 | 19:35
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صدر عن مديرية الاعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي: "عند الإقتراب من كل استحقاق انتخابي، تعيد بعض الماكينات الإنتخابية المعروفة نشر تلفيقات وأكاذيب تعتمدها نفسها من دون أي تغيير فيها أو تعديل، وأبرزها شائعة تزعم بأن رئيس الحزب طلال أرسلان يخطط "لتوطين" 500 عائلة من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة في مدينة الشويفات، والتي جرى التداول فيها منذ انتخابات البلدية والاختيارية عام 2016، على أنها بالتعاون مع مخاتير المدينة، الذين لا يمكن المزايدة عليهم وعلى حرصهم على الشويفات وأبنائها".

وأسفت "لكون هذه الجهات ما زالت تعتمد أساليبها الرخيصة بهدف تشتيت الرأي العام، عبر نشر تلفيقات لا تمت إلى الحقيقة، بدلا من التفكير في مشاريع وإنجازات نقف فيها جميعا إلى جانب أهلنا في هذه الظروف العصيبة، اقتضى التصويب".
 
 
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