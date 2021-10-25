روكز يتقدّم باقتراح قانون معجل بشأن الانتخابات.. هذه التفاصيل

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العميد شامل روكز في بيان، أن "النائب روكز تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تنظيم حق اقتراع الناخبين في مراكز انتخاب كبيرة قريبة من سكنهم، لا سيما في بيروت وجبل لبنان، وتكون مناسبة ومجهزة لأن تجرى فيها الانتخابات بالنسبة إلى كل الدوائر الانتخابية، ويكون في كل منها قلم او أكثر لكل دائرة من هذه الدوائر".