لبنان

وزير الشؤون زار جمعية قرى الأطفال SOS في لبنان

Lebanon 24
25-10-2021 | 19:42
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زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، ترافقه زوجته مارلين تابت الحجار والنائب الدكتور سليم الخوري، جمعية قرى الأطفال SOS في لبنان - قرية صفاريه، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية ناجي جبران ومديرتها الوطنية زينا الرويهب، وفريق عمل SOS لبنان، وكانت جولة اطلع خلالها الحجار على نشاط الجمعية.

وأفاد بيان للجمعية أن "الزيارة تخللتها مناقشة سبل التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية بهدف تعزيز رسالة الجمعية في خدمة الطفولة".
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