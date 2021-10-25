لبنان

رسالة مؤثرة إلى وزير التربية من أحد الأساتذة.. هذا نصّها

Lebanon 24
25-10-2021 | 19:50
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وجه منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قال فيها: "أسامح بساعاتي طوال العام، لا أريد أن أعلم، لكن أبنائي الإثنين في الثانوية العامة الرسمية، فما ذنبهما؟ حتى الآن، هما في المنزل ينتظران أن يسمح لهما بالتعلم، بدخول حرم ثانوية رسمية تابعة لوزارتكم، كمثل آلاف الطلاب اللبنانيين الفقراء وغير الميسورين الذين لا يمتلكون ما يجب امتلاكه ليذهبوا ليتعلموا في المدرسة الخاصة".

أضاف: "إذا كنتم لا تستطيعون إعطاء مطالب أساتذة الثانوي الملاك فصارحوهم بذلك، وأعلنوا نعي التعليم الثانوي الرسمي وأغلقوا الثانويات وأعطوا أولادنا حق منح دراسية في المدارس الخاصة، كما أعطيتموها لكل موظف رسمي".

وختم: "أنتم الوزير والوزارة والمسؤول، ولم يعد مقبولا أن يكون أولادنا رهائن بأيدي أحد، ننتظر منكم الحكم ببراءة أولادنا من التناهش الحزبي والمادي الذي يدور داخل الروابط، ننتظر حكم العدالة".
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