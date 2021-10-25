فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟

كشف مصدر أمنيّ لـ "لبنان24" أنه "لا صحة للفيديوهات التي تمّ تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل، والتي قيل أنها توثق بداية إشكال الطيونة الذي وقع قبل 10 أيام".

وأوضح المصدر أن "الفيديوهات تعود لإشكال قديم وقع قبل أكثر من سنة، وهي ملتقطة في مكان مختلف عن الشارع الذي بدأت فيه أحداث الطيونة".

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