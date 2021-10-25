لبنان

"دكتورة" في بعلبك تتعرض للتعنيف.. زوجها حاول قتلها وهذا ما حلّ بها!

Lebanon 24
25-10-2021 | 20:47
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تقدّمت الدكتورة (ع. ط.) من بلدة الفاكهة بشكوى في مخفر رأس بعلبك ضدّ زوجها الدكتور (ي.م.) بمحاولة القتل والتعنيف الشديد والتهديد بمسدس حربي أمام أطفالهما.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أُدخلت الطبيبة الى مستشفى العاصي في الهرمل بعد الضرب الذي تعرضت له، وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالموضوع.
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