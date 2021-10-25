رئيس بلدية فنيدق: أناشد المواطنين والمعنيين الدفاع عن غابات البلدة

ناشد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي في بيان، "المعنيين والمواطنين الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن غابات فنيدق"، وقال تعليقاً على "القطع الجائر والابادة الشاملة لغابات فنيدق": "أناشد عائلات فنيدق عموما، هذه أرضكم ودياركم ومستقبل أولادكم وبلادكم، كل عائلة تحمي أرضها وغاباتها، مع العلم ان نسبة الحطب داخل المنازل اصبحت 70%، وكل ذلك موثق عند الموظفين في مكتب وزارة الزراعة، وعدد من الأشخاص يبيعون الحطب الأخضر واليابس خارج وداخل فنيدق، والدولة في سبات عميق، لأن وزارت الزراعة والإقتصاد والعدل والدفاع والداخلية والبيئة والأجهزة المعنية، يعلمون تماما ما يجري وكنا قد توجهنا اليهم بعدة مناشدات".

اضاف: "واليوم اتوجه الى العقلاء والحكماء والجمعيات والهيئات في البلدة، الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الغابات لأنها الكنز الثمين والثروة الوطنيه الفريدة في العالم والشرق".

وناشد "الدولة تأمين مادة المازوت بالسعر الذي يناسب المواطن، في ظل هذا الإنهيار الكبير لليرة اللبنانية، ومن أجل سلامة الأسرة من البرد والجليد المتوقع في فصل الشتاء المقبل".