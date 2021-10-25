لبنان

القرم التقى السفير الإسباني وبحث معه العلاقات الثنائية

Lebanon 24
25-10-2021 | 21:47
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إلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري يرافقه الملحق التجاري في السفارة، وجرى بحث في العلاقات اللبنانية الاسبانية وسبل تطوير أطر التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات.

واطّلع الوزير القرم من السفير فيري على تفاصيل وأهداف المؤتمر الذي عقد في اسبانيا في أيلول الماضي وتم بنتيجته رصد الحكومة الاسبانية مبلغ 50 مليون يورو لدعم دراسات جدوى في كل أنحاء العالم، وتم الاتفاق على استكمال التواصل في هذا الاطار.

واستقبل الوزير القرم وفدا من نقابة موظفي هيئة "اوجيرو" برئاسة النقيب ايلي زيتوني، وجرى خلال اللقاء عرض أحوال موظفي الهيئة كما تم مناقشة قضاياهم وهواجسهم، لا سيما لناحية تطبيق القانون 431/2002.
 
 
 
 
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