لبنان

خطوة بارزة.. هذا جديد ملف نقل الغاز المصري إلى لبنان

Lebanon 24
25-10-2021 | 22:36
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تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وذكرت وكالة "سانا" أن الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين.
 
ولفتت القناة إلى أن أعضاء الفريق أجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و"كانت النتيجة ممتازة".

يذكر أن وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان اتفقوا في 6 من تشرين الأول على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث، كما عقد اجتماع وزاري أردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنيين إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
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