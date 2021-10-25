وهاب: أينما حلّ فيلتمان يحلّ الخراب

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كعادته جيفري فيلتمان أينما حل يحل الخراب فما زلنا نعاني من نشاطه في العام 2005 حتى اليوم في لبنان . لذا إذا أردنا أن نعرف ما يحصل في السودان يجب أن نعرف ماذا فعل فيلتمان قبل يومين في الخرطوم؟".