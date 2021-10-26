لبنان

مسألة المنح الاجتماعية تدخل دوار التجاذب

Lebanon 24
26-10-2021 | 00:04
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دخلت مسألة المنح الاجتماعية أو المساعدات دوار التجاذب، ليس الانتخابي وحسب، بل السياسي أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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