أوساط لـ"السياسة" الكويتية: الأمور ذاهبة للتصعيد إذا استُهدف جعجع

أكدت أوساط مسيحية رفيعة لـ"السياسة" االكويتية أنه "لا يمكن أن يستمر حزب الله في حملته على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع"، مشدّدة على أن "المسيحيين لن يكونوا مكسر عصا لأحد، لا لحزب الله أو لغيره، لأن عهد الهيمنة والتسلط قد ولى، ولم يعد ممكناً تركيب الملفات بعد الآن، مهما اشتدت الضغوطات على المسيحيين".وكشفت أن "الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، في حال كان هناك توجه لاستهداف القوات اللبنانية ورئيسها، باعتبار أن ذلك يشكل استهدافاً لكل المسيحيين، وهذا أمر مرفوض ولن يسكت عنه".