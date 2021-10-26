دياب في دار الفتوى اليوم

علمت "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس حسّان دياب طلب موعداً للقاء مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم، علماً ان من زوّار دار الفتوى اليوم ايضا، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري".