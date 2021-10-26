لبنان

دياب في دار الفتوى اليوم

Lebanon 24
26-10-2021 | 00:28
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علمت "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس حسّان دياب طلب موعداً للقاء مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم، علماً ان من زوّار دار الفتوى اليوم ايضا، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري".
المصدر: الانباء الكويتية
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دياب

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