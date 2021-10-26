لبنان

هل تحصل تسوية انتخابية؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:36
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية.
وأفادت " النهار": ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة اليوم. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا. وكشفت مصادر نيابية أن الرئيس بري شدد على "أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار".
وكتبت" الديار": اشاع رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجواء تهدئة في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، ولفت الى وجود اتصالات لحل الاشكالات لعودة الحكومة الى اجتماعاتها، فيما اعلن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي عدم وجود تسوية حتى الان حول رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات المعدل. ووفقا لمصادر نيابية تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء لمنع تحول البرلمان إلى ساحة مفتوحة للاشتباك السياسي في غياب أي محاولة للوصول إلى تسوية حتى الان، والاصطفاف السياسي داخل البرلمان الذي كان وراء إدخال التعديلات على قانون الانتخاب لا يزال على حاله، واذا لم تحصل اي تسوية، فمن المرتقب ان يطعن «تكتل لبنان القوي» بالقانون امام المجلس الدستوري بعد ان يصبح نافذا".
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