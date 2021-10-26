رمّم منزله فسُجن!

كتبت هديل فرفور في الأخبار:

21 يوماً، قضاها الشاب لقمان شمس الدين (24 سنة)، المتزوج قبل نحو ثلاثة أشهر، في مخفر المساكن في قضاء صور. «التهمة» تعدّي «العريس» على الملك العام. ليس المقصود هنا الأملاك البحرية أو النهرية، ولا مناقصة في إحدى الوزارات خرج منها بـ«سمسرة حرزانة»، وإنما «التجرؤ» على ترميم منزل ذويه المبني منذ أكثر من 30 عاماً على أرض مشاع في منطقة المساكن الشعبية «المشهورة» بالبناء على المشاعات، شأنها شأن كثير من ضواحي المدن..

قانوناً، وبحسب وكيل شمس الدين المحامي حسن بزي، فإن توقيف موكله ليس ملزماً طالما أن العقوبة تحت السنة، «لكن المماطلة في إطلاق سراحه سببها إهمال موظف، إذ تتطلب إحالة الملف من النيابة العامة المالية إلى النيابة العامة الاستئنافية في صيدا للبت في طلب إخلاء السبيل، المرور بالنيابة العامة التمييزية، حيث نُسي ملفه وبالتالي تأخر إطلاقه». ويضيف بزي: «لدى مراجعة القاضي إبراهيم استردّ الملف وقرر إخلاء سبيل شمس الدين ورفع الظلم عنه».

