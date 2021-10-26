جهاز الطوارئ والاغاثة ينظم مخيماً تدريبياً في طرابلس

نظم جهاز الطوارئ والاغاثة مخيماً تدريبياً يومي السبت والأحد في 23 - 24 تشرين الأول في مجمع الايمان التربوي بطرابلس بمشاركة أكثر من مئة مسعف ومساعد.مسؤول الجهاز في طرابلس "رشيد مقصود" اعتبر بأن الهدف من المخيم التدريبي هو تطوير المستوى الاسعافي لجميع المتطوعين في مركز الجهاز بطرابلس وأنه قد تخلل المخيم محاضرات ومناورات تدريبية للتعامل مع كافة الحالات الاسعافية بشكل متقن وموحد وقد اختتم المخيم بمناورة ميدانية عملية تُعدّ من أضخم المناورات لجهاز الطوارئ والاغاثة بطرابلس.من جهته، مدير الجهاز "محيي الدين قرحاني" حيا جهود المتطوعين معتبراً بأنهم يقدمون الخدمات الكبيرة للمواطينن في لبنان الذين يمنحون الجهاز ثقتهم وهذا فخر لنا ويُعدّ ذلك دافعاً لتقديم الأفضل لهم، فخدمة الانسان من أنبل الخدمات التي يمكن تقديمها.في الختام تم توزيع شهادات مشاركة للمشاركين في المخيم.