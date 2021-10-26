"الميكانيك" يتسبب بزحمة سير خانقة في هذه المنطقة!

تشهد طريق طرابلس-الضنية زحمة سير خانقة عند مدخل مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال وذلك بسبب اصطفاف السيارات عند مدخل المركز منذ ساعات الفجر الاولى.



وقد امتد صف الانتظار من مدخل المركز الى مفترق منطقة مجدليا حيث ينتظر المواطنون في سياراتهم منذ فجر اليوم.