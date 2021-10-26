لبنان

تباينات جديدة بين مجموعات الحراك المدني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2021 | 08:45
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فيما تنشط التحضيرات الانتخابية على اكثر من صعيد، تتصاعد حدة الخلافات بين المجموعات المنبثقة من "تحركات ١٧ تشرين".

وفي هذا السياق وقع خلاف حاد داخل مجموعة من" الحراك المدني" تتولى شخصية قيادية حزبية سابقة التنسيق في ما بينها، وتحظى بدعم خارجي، وكاد هذا الخلاف يطيح باتفاق هذه المجموعات وبعملية التنسيق الاساسية المرتبطة بالانتخابات، قبل ان يتم استدراك الامر بالاتفاق على استكمال البحث في اجتماعات مقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اشكالات اخرى حصلت في دوائر عدة مثل زحلة والبقاع الغربي ادت الى اعادة خلط اوراق الترشيحات لا سيما في دائرة الشمال المسيحية،بسبب رفض مجموعات من الحراك التحالف مع  نجل شخصية سياسية حقوقية بحجة " ان هذه  الشخصية كانت جزءا من السلطة".

المصدر: لبنان 24

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