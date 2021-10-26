كارتل جديد في لبنان!؟

كارتل جديد انضم إلى مجموعة الكارتلات المتحكمة بواقعنا المعيشي،وأعني كارتل النفايات.
من سمح لكم بتعزيز موقعكم التفاوضي مع مجلس الأنماء والأعمار ووزارة المالية عبر تحويل شوارعنا وساحاتنا إلى مكبات للنفايات؟
وللعلم ،فأن الصندوق البلدي المستقل هو لأنماء القرى وليس للحفاظ على أرباحكم.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 26, 2021
كارتل جديد انضم إلى مجموعة الكارتلات المتحكمة بواقعنا المعيشي،وأعني كارتل النفايات.
من سمح لكم بتعزيز موقعكم التفاوضي مع مجلس الأنماء والأعمار ووزارة المالية عبر تحويل شوارعنا وساحاتنا إلى مكبات للنفايات؟
وللعلم ،فأن الصندوق البلدي المستقل هو لأنماء القرى وليس للحفاظ على أرباحكم.