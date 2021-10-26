لبنان

كارتل جديد في لبنان!؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:06
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أشار النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، الى أن كارتل جديد انضم إلى مجموعة الكارتلات المتحكمة بواقعنا المعيشي،وأعني كارتل النفايات.
وسأل: "من سمح لكم بتعزيز موقعكم التفاوضي مع مجلس الأنماء والأعمار ووزارة المالية عبر تحويل شوارعنا وساحاتنا إلى مكبات للنفايات؟
وللعلم، فأن الصندوق البلدي المستقل هو لأنماء القرى وليس للحفاظ على أرباحكم.
 
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