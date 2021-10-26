كارتل جديد في لبنان!؟

أشار النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، الى أن كارتل جديد انضم إلى مجموعة الكارتلات المتحكمة بواقعنا المعيشي،وأعني كارتل النفايات.



وللعلم، فأن الصندوق البلدي المستقل هو لأنماء القرى وليس للحفاظ على أرباحكم. وسأل: "من سمح لكم بتعزيز موقعكم التفاوضي مع مجلس الأنماء والأعمار ووزارة المالية عبر تحويل شوارعنا وساحاتنا إلى مكبات للنفايات؟وللعلم، فأن الصندوق البلدي المستقل هو لأنماء القرى وليس للحفاظ على أرباحكم.