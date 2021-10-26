في القرى... التحضيرات للانتخابات البلدية بدأت

رغم غياب الحديث التام عن الموعد المحدد لاجراء الانتخابات البلدية التي من المفترض ان تقام في ربيع العام 2022، مع احتمال تأجيلها، الا ان التحضيرات من قبل المرشحين المتوقعين بدأت في بعض البلدات والقرى والمناطق اللبنانية ولو بشكل سري.ولوحظ ان مجموعة من المرشحين بدأت البحث عن شركاء لها في اللوائح الانتخابية، وتحضير برامجها الانتخابية والبحث عن كيفية تمويل الحملات الانتخابية. وتنتظر هذه المجموعة الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات لبدء العمل بشكل علني.