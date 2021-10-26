لبنان

النفايات...رجعت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2021 | 10:15
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وكأن الأزمة الإقتصادية القاسية التي تعصف  بالبلاد لا تكفي، حتى عادت إلى الواجهة أزمة النفايات، وباتت الأكياس المكدّسة إلى جانب الطرقات تتصدّر المشهد في مختلف المناطق اللبنانية ، واضحت رائحة الإنبعاثات السامة مرافقاً يومياً للبنانيين.
كما أن "جبال النفايات" في مناطق الكوستا برافا،الكرنتينا،برج حمود والجديدة أصبحت  من "المعالم السياحية" لتتمدد هذه الازمة منذ  سنوات من دون حل. 
ويبقى السؤال أين الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات الصلبة؟ ومتى ستحل هذه القضية؟ والانظار تتجه الى الحكومة الحالية على امل ان توفق في طي هذا الملف لمرة نهائية وتضعه على سكة الحل الشامل والناجز.

لبنان

خاص

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