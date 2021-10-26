نداءٌ من جنبلاط بشأن أحداث الطيونة.. هذا ما دعا إليه

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من أجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيداً عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر".