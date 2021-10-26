لبنان

"سياسات الانتقام"... الحريري: تبليغ جعجع يقع في خانة العبثية

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:13
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غرّد رئيس الحكومة الاسبق  سعد الحريري، عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً لاننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الاهلية وانقساماتها الطائفية والعودة الى لغة القنص الامني واقتناص الفرص السياسية.

وأضاف: "الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام"، موضحاً أنّ "المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي".  
 


 
 
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