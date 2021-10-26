سرقة وخراب وتكسير.. ماذا يحصل في المحكمة الروحية بذوق مصبح؟

اقدم مجهولون على الاعتداء على المحكمة الروحية ذوق مصبح – ادونيس ليلاً وتم تكسير الزجاج وبعثرة بعض محتويات المحكمة.

وافادت المعطيات الأولية انه تم الادعاء بسرقة أموال ومحتويات.

وعلم ان المعتدين تعدوا أيضا على بيت القربان في الكنيسة داخل المحكمة.